О фильме: Архитектору-трудоголику Майклу попадает в руки пульт дистанционного управления, с помощью которого можно перематывать или ставить на паузу жизненные ситуации. Но техника есть техника - у неё всегда сюрприз в запасе. Запомнив ускоренные моменты, пульт начинает самовольно перематывать Майклу жизнь. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo