Кинопоказ «Клик: С пультом по жизни» (2006)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Архитектору-трудоголику Майклу попадает в руки пульт дистанционного управления, с помощью которого можно перематывать или ставить на паузу жизненные ситуации. Но техника есть техника - у неё всегда сюрприз в запасе. Запомнив ускоренные моменты, пульт начинает самовольно перематывать Майклу жизнь. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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