Кинопоказ «Как стать принцессой»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Пятнадцатилетняя Миа живёт в Сан-Франциско и ведёт обычную для американского подростка жизнь. Но умирает её отец, и Миа узнаёт, что он был принцем одной европейской страны, а она теперь единственная наследница трона. Её бабушка, королева, прибывает в Калифорнию, чтобы сообщить Мии о её происхождении и выяснить, примет ли она трон. Она хочет сделать из Мии настоящую принцессу, научив этикету и манерам. К своему шестнадцатому дню рождения девушка должна решить, отправиться ли ей в Европу, чтобы управлять страной, или остаться с матерью в Сан-Франциско, ведя обычную жизнь американского подростка… Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/320
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