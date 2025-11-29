О фильме: Пятнадцатилетняя Миа живет в Сан-Франциско и ведёт обычную для американского подростка жизнь. Но умирает её отец, и Миа узнает, что он был принцем одной европейской страны, а она теперь единственная наследница трона. Её бабушка, королева, прибывает в Калифорнию, чтобы сообщить Мии о её происхождении и выяснить, примет ли она трон. Она хочет сделать из Мии настоящую принцессу, научив этикету и манерам. К своему шестнадцатому дню рождения девушка должна решить, отправиться ли ей в Европу, чтобы управлять страной, или остаться с матерью в Сан-Франциско, ведя обычную жизнь американского подростка… Бронирование в ТГ