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Кинопоказ «Как стать принцессой» (2001)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Пятнадцатилетняя Миа живёт в Сан-Франциско и ведёт обычную для американского подростка жизнь. Но умирает её отец, и Миа узнает, что он был принцем одной европейской страны, а она теперь единственная наследница трона. Её бабушка, королева, прибывает в Калифорнию, чтобы сообщить Мии о её происхождении и выяснить, примет ли она трон. Она хочет сделать из Мии настоящую принцессу, научив этикету и манерам. К своему шестнадцатому дню рождения девушка должна решить, отправиться ли ей в Европу, чтобы управлять страной, или остаться с матерью в Сан-Франциско, ведя обычную жизнь американского подростка… Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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