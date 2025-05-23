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Кинопоказ «Джейн Остин испортила мне жизнь» (2024)

Аврора, Невский проспект, 60И

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 1400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Летняя романтическая комедия в духе «Амели» о том, как найти лучшую версию себя. О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа — дискуссия с Анастасией Бурдиной, автором подкаста «Акулы пера» и резидентом студии «Толк».

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