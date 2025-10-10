Кинопоказ «Джейн Остин»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Джейн Остин верит в любовь, а её родители хотят, чтобы она вышла замуж по расчёту: в Англии 1795 года у молодой женщины не было иного выбора. Однако, когда двадцатилетняя Джейн познакомилась с обаятельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум и дерзость разожгли её любопытство, и весь мир полетел кувырком. Сможет ли Джейн отвергнуть ухаживания племянника леди Гришем, пойти наперекор воле родителей и бросить вызов общественным устоям? Бронирование в ТГ
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