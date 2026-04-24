Кинопоказ «Исчезнувшая»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Всё было готово для празднования пятилетия супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропала виновница торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами» - жена ежегодно устраивала её для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти подсказки дают шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/368
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