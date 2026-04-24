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Кинопоказ «Исчезнувшая»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Всё было готово для празднования пятилетия супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропала виновница торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами» - жена ежегодно устраивала её для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти подсказки дают шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/368

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