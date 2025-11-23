Кинопоказ «Интерстеллар»
набережная Чёрной речки, 5
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину (которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Вход: заказ по меню.
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