Кинопоказ «Иллюзия обмана»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Бронирование в ТГ
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