Кинопоказ «Иллюзия обмана 2»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: «Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, возвращается в дело спустя год после побега от ФБР. Им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого руководителя технологической корпорации. Бронирование в ТГ
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