О фильме: «Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее, а враги – опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната… Бронирование (в тг) — @vseklassnoo