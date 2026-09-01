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Кинопоказ и растяжка

Softly.fit, Ручьёвский проспект, 15

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Идеальный баланс между «потренироваться» и «отдохнуть». Сначала мягко разомнёшься и потянешься, а после будет уютный просмотр фильма с попкорном. Для записи писать в сообщения группы

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