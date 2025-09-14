КиноПоказ и обсуждение на русском языке: «Что гложет Гилберта Грейпа» Джонни Депп чаще всего ассоциируется с эксцентричными персонажами — Эдвардом Руки-ножницы, Вилли Вонкой или Джеком Воробьём. Но в фильме Лассе Халльстрёма «Что гложет Гилберта Грейпа» всё иначе. Здесь он играет обычного парня, который после смерти отца вынужден заботиться о младшем брате Арни (Леонардо Ди Каприо) и матери, прикованной к дому болезнью и депрессией. Все ждут, что Гилберт всё выдержит. А внутри — чувство вины за желание сбежать хотя бы на вечер. Знакомо, правда? После просмотра поговорят о том, как кино может стать пространством для психотерапии, где отражаются самые личные переживания, страхи и желания. История Гилберта Грейпа — это честный и пронзительный фильм о том, как настоящие люди справляются с настоящей жизнью. Ведущая: Ася Лев, киновед и автор телеграм-канала Good Old Movies Участие: тариф тайм-кафе (4р./мин) Запись в ТГ