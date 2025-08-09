Кинопоказ и лекция: «Человек, который спит»
Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Тебя ждёт хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полное отрешение, скрупулезное описание постепенного ухода от людей и вещей в зону «риторических мест безразличия». Погружайся в изобретательную работу Жоржа Перека с исследовательницей кино Марией Грибовой. Мария расскажет, какой была кинематографическая оптика французского писателя и как в его работах пересекались разные медиа.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи