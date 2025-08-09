Тебя ждёт хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полное отрешение, скрупулезное описание постепенного ухода от людей и вещей в зону «риторических мест безразличия». Погружайся в изобретательную работу Жоржа Перека с исследовательницей кино Марией Грибовой. Мария расскажет, какой была кинематографическая оптика французского писателя и как в его работах пересекались разные медиа.