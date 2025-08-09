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Кинопоказ и лекция: «Человек, который спит»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Тебя ждёт хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полное отрешение, скрупулезное описание постепенного ухода от людей и вещей в зону «риторических мест безразличия». Погружайся в изобретательную работу Жоржа Перека с исследовательницей кино Марией Грибовой. Мария расскажет, какой была кинематографическая оптика французского писателя и как в его работах пересекались разные медиа.

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