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Кинопоказ «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)

Camper Bistro
Садовая улица, 62

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню, к старому профессору - другу семьи. В его доме дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредством которого они попадают в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа. Оказывается, что эта мирная страна находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там - вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал Нарнию) победить Колдунью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии… Запись в тг @camperbistro

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