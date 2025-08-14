Кинопоказ «Хорошо быть тихоней»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. Вход: заказ по меню.
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