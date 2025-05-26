Кинопоказ «Хатико: Самый верный друг» (2008)
набережная Чёрной речки, 5
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Бесплатно
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Кино
Еда
Про событие
О фильме: Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашёл на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пес провожал и встречал хозяина на вокзале. Вход: заказ блюда или напитка.
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