О фильме: Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашёл на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пес провожал и встречал хозяина на вокзале. Вход: заказ блюда или напитка.