Кинопоказ «Грязные танцы»
Малый просп. Петроградской стороны, 82
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
История, которая уже почти сорок лет остаётся одним из главных фильмов о любви. Лето, музыка, танцы и чувства, которые появляются тогда, когда их совсем не ждёшь. Во время отдыха на загородном курорте Бэби знакомится с танцором Джонни, и эта встреча навсегда меняет их обоих. Лёгкий, романтичный и невероятно обаятельный фильм, который уже несколько десятилетий остаётся одним из самых любимых у зрителей по всему миру. В оригинале, на английском языке. Кинопоказ бесплатный, необходимо просто заказать блюдо и напиток. Забронировать в комментариях: https://t.me/addictcafe/2442 Количество мест ограничено
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