ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «Грозовой перевал»

Addict Cafe
Малый просп. Петроградской стороны, 82

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

История роковой любви Хитклифа и Кэтрин, разворачивающаяся среди мрачных йоркширских пустошей. Осиротевший мальчик, которого приютила семья Эрншо, становится частью дома, но вместе с этим рождается разрушительная страсть, ревность и жажда мести. «Грозовой перевал» — классическая готическая драма о любви, которая переживает время, здравый смысл и, как это обычно бывает у людей, все возможные способы спокойно поговорить друг с другом. В оригинале, на английском языке. Кинопоказ бесплатный, необходимо просто заказать блюдо и напиток. Забронировать в комментариях: https://t.me/addictcafe/2420 Количество мест ограничено

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста