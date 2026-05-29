Кинопоказ «Грозовой перевал»
Малый просп. Петроградской стороны, 82
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
История роковой любви Хитклифа и Кэтрин, разворачивающаяся среди мрачных йоркширских пустошей. Осиротевший мальчик, которого приютила семья Эрншо, становится частью дома, но вместе с этим рождается разрушительная страсть, ревность и жажда мести. «Грозовой перевал» — классическая готическая драма о любви, которая переживает время, здравый смысл и, как это обычно бывает у людей, все возможные способы спокойно поговорить друг с другом. В оригинале, на английском языке. Кинопоказ бесплатный, необходимо просто заказать блюдо и напиток. Забронировать в комментариях: https://t.me/addictcafe/2420 Количество мест ограничено
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