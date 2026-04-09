Кинопоказ «Господин Никто»
Седова ул., д. 11
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/pinkrabbithouse https://t.me/AlehandroTur Это история Немо — последнего смертного в мире бессмертных, который вспоминает свои жизни. Он проживает их одновременно, делая разные выборы в ключевых точках. Остаться с мамой или папой? Жениться на одной, другой или вообще ни на ком? Каждый путь ведёт к своей любви, своей боли, своей правде. Фильм задаёт вопросы, от которых захватывает дух: — Существует ли «правильный» выбор? — Может ли любовь длиться вечность? — Что остаётся от нас, когда мы прожили все возможные версии себя? После просмотра — разбор от двух психологов-сексологов Александра Турлинская и Дмитрий Авдеев помогут: — Увидеть, какие «ветки» своего выбора вы оставили не прожитыми — Разобраться, почему мы так часто боимся сделать шаг — Исследовать природу страсти, верности, сожаления и свободы Угощения уже включены в стоимость. Для тебя работает Бар с авторскими напитками и коктейлями. P.S. Фильм длится 2 часа 20 минут — начинают в 20:00, чтобы успеть всё посмотреть и разобрать в уютной атмосфере. Приходи заранее, чтобы занять удобное место. Стоимость: 1800р. для одного 3000р. для пары Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.
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