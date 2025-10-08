О фильме: Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестёр Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли... Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утончённых аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сёстрами. Однако, всё не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть... Бронирование в ТГ