Кинопоказ «Гнев человеческий»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Грузовики лос-анджелесской инкассаторской компании Fortico Security часто подвергаются нападениям, и во время очередного ограбления погибают оба охранника. Через некоторое время в компанию устраивается крепкий немногословный британец Патрик Хилл. Он получает от босса прозвище Эйч и, впритык к необходимому минимуму пройдя тесты по фитнесу, стрельбе и вождению, отправляется на первое задание. Вскоре и его грузовик пытаются ограбить вооруженные налётчики, но Эйч в одиночку расправляется с целой бандой и становится героем. Кажется, слава и уважение коллег его совершенно не интересуют, ведь он преследует свои цели. Бронирование в ТГ
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи