Неизвестные похищают и убивают дочь профессора Женессье. Убитый горем отец организует похороны Кристиан и скрывает, что на самом деле девушка жива, а Женессье вот уже несколько месяцев пытается восстановить её изуродованное в автоаварии лицо. Его помощница Луиза заманивает в поместье девушек, которым предстоит стать жертвами пластических операций безумного доктора. Французский язык, русские субтитры.