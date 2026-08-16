Кинопоказ «Глаза без лица»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 540₽ до 640₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Неизвестные похищают и убивают дочь профессора Женессье. Убитый горем отец организует похороны Кристиан и скрывает, что на самом деле девушка жива, а Женессье вот уже несколько месяцев пытается восстановить её изуродованное в автоаварии лицо. Его помощница Луиза заманивает в поместье девушек, которым предстоит стать жертвами пластических операций безумного доктора. Французский язык, русские субтитры.
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