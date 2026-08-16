ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «Глаза без лица»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 540₽ до 640₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Неизвестные похищают и убивают дочь профессора Женессье. Убитый горем отец организует похороны Кристиан и скрывает, что на самом деле девушка жива, а Женессье вот уже несколько месяцев пытается восстановить её изуродованное в автоаварии лицо. Его помощница Луиза заманивает в поместье девушек, которым предстоит стать жертвами пластических операций безумного доктора. Французский язык, русские субтитры.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста