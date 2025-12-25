О фильме: Гарри, Рон и Гермиона возвращаются на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Гарри смертельную опасность. Бронирование в ТГ