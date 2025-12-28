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Кинопоказ «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовёшь надёжным убежищем. Гарри подозревает, что в самом замке затаилась некая опасность, но Дамблдор больше сосредоточен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке, которая, как он знает, уже не за горами. Вместе они пытаются разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а для этого Дамблдор приглашает на должность преподавателя по зельеварению своего старинного друга и коллегу — профессора Горация Слизнорта. Бронирование в ТГ

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