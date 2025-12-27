Кинопоказ «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка. Бронирование в ТГ
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