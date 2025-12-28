О фильме: Битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И, быть может, именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом. Вход: заказ по меню.