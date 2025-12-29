Кинопоказ «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между добром и злом становится всё призрачнее. Бронирование в ТГ
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