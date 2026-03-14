Кинопоказ «Гарфилд»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Хозяин кота Гарфилда Джон приносит домой милого щенка Оди, и с этого момента жизнь Гарфилда идёт наперекосяк. Он хочет только одного — чтобы пёс навсегда исчез из его жизни и из его дома. Но когда внезапно щенка похищают, Гарфилд, возможно, впервые в жизни чувствует лежащую на нём ответственность. И начинает действовать. Бронирование в ТГ
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