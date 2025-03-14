О фильме: Хозяин кота Гарфилда Джон приносит домой милого щенка Оди, и с этого момента жизнь Гарфилда идёт наперекосяк. Он хочет только одного — чтобы пёс навсегда исчез из его жизни и из его дома. Но когда внезапно щенка похищают, Гарфилд, возможно, впервые в жизни чувствует лежащую на нём ответственность. И начинает действовать. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo