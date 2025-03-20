Кинопоказ «Французский вестник» (2020)
Басков пер., 1/3
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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