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Кинопоказ «Фейерверки днём»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Три сестры живут в шикарном особняке, окружённые дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора. Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнёр из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сёстры объявляют войну. Премьера состоялась на кинофестивале «Маяк» , картина стала победителем в номинации «Лучший дебют». Гость: Нина Волова Автор короткометражного фильма «Открой, это мама» (диплом жюри «Кинотавра» 2020), документальных работ «Идеальное поведение» и «Циклы семейной жизни». «Фейерверки днём» — первый полнометражный игровой фильм режиссёра (приз за Лучший дебют на фестивале «Маяк» 2025).

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