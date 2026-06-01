Три сестры живут в шикарном особняке, окружённые дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора. Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнёр из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сёстры объявляют войну. Премьера состоялась на кинофестивале «Маяк» , картина стала победителем в номинации «Лучший дебют». Гость: Нина Волова Автор короткометражного фильма «Открой, это мама» (диплом жюри «Кинотавра» 2020), документальных работ «Идеальное поведение» и «Циклы семейной жизни». «Фейерверки днём» — первый полнометражный игровой фильм режиссёра (приз за Лучший дебют на фестивале «Маяк» 2025).