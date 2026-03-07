Кинопоказ «Дьявол носит Prada»
Социалистическая улица, 21
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Разговорный клуб английского языка Say Word! и канал о Петербурге «Ку-ку, Питер!» покажут культовый фильм на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра основатель клуба Глеб и его коллега Влад разберут несколько самых интересных диалогов героев и предложат всем желающим обсудить свои впечатления не только словом, но и креативом. Вход свободный при заказе блюда и напитка.
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