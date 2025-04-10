Кинопоказ «Дьявол носит Prada» (2006)
Amore Villaggio, 11-я линия Васильевского острова, 24
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тебя ждёт уютный вечер в душевном стиле бабушкиного дома с авторской кухней, вином и культовой комедийной драмой. О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано. Бронь по телефону.
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