Тебя ждёт уютный вечер в душевном стиле бабушкиного дома с авторской кухней, вином и культовой комедийной драмой. О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано. Бронь по телефону.