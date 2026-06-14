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Кинопоказ «Два стула»

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Специальный показ и дискуссия о том, почему самые простые вещи могут рассказать о времени больше, чем кажется — с Арсением Бродачем (Delo), Ольгой Найденовой (Eburet) и искусствоведом Тамарой Карюк. Центр документального кино выпустил в прокат «Два стула» — документальный фильм о дизайне как способе мышления, который исследует, как повседневный предмет становится высказыванием, а форма — носителем идей о комфорте, власти и красоте. В съёмках, которые проходили в Италии, Франции, Японии и Скандинавии, приняли участие архитектор Кенго Кума, дизайнер Гарри Нуриев и исследователь мебели Барнаба Форназетти.

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