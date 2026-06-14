Специальный показ и дискуссия о том, почему самые простые вещи могут рассказать о времени больше, чем кажется — с Арсением Бродачем (Delo), Ольгой Найденовой (Eburet) и искусствоведом Тамарой Карюк. Центр документального кино выпустил в прокат «Два стула» — документальный фильм о дизайне как способе мышления, который исследует, как повседневный предмет становится высказыванием, а форма — носителем идей о комфорте, власти и красоте. В съёмках, которые проходили в Италии, Франции, Японии и Скандинавии, приняли участие архитектор Кенго Кума, дизайнер Гарри Нуриев и исследователь мебели Барнаба Форназетти.