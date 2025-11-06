Кинопоказ «Душа»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/211
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