О фильме: Проведя детство в Африке с родителями-зоологами, Кэйди Хэрон думала, что знает всё про правило «выживает сильнейший». Но закон джунглей полностью пересматривается, когда домашняя 15-летняя девушка в первый раз попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой популярной девчонки в школе. Вход: заказ по меню.