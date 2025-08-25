Кинопоказ «Дрянные девчонки»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Проведя детство в Африке с родителями-зоологами, Кэйди Хэрон думала, что знает всё про правило «выживает сильнейший». Но закон джунглей полностью пересматривается, когда домашняя 15-летняя девушка в первый раз попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой популярной девчонки в школе. Вход: заказ по меню.
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