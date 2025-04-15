ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Lu. Co.
Басков пер., 1/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Гэтсби — из состоятельной нью-йоркской семьи, его девушка Эшли — дочь банкира из Аризоны, оба учатся в колледже Ярдли. Когда местное издание отправляет Эшли в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссёра, Гэтсби приходит в восторг — теперь он покажет ей родной город. Парочка заселяется в шикарный номер с видом на Центральный парк и строит планы, но судьба распоряжается иначе: Эшли затягивает в мир звёздной богемы, а Гэтсби встречает бывших одноклассников и младшую сестру своей школьной любви. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста