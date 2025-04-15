О фильме: Гэтсби — из состоятельной нью-йоркской семьи, его девушка Эшли — дочь банкира из Аризоны, оба учатся в колледже Ярдли. Когда местное издание отправляет Эшли в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссёра, Гэтсби приходит в восторг — теперь он покажет ей родной город. Парочка заселяется в шикарный номер с видом на Центральный парк и строит планы, но судьба распоряжается иначе: Эшли затягивает в мир звёздной богемы, а Гэтсби встречает бывших одноклассников и младшую сестру своей школьной любви. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.