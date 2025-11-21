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Кинопоказ «Достать ножи»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: На следующее утро после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мёртвым. Налицо — явное самоубийство, но полиция по протоколу опрашивает всех присутствующих в особняке членов семьи, хотя, в этом деле больше заинтересован частный детектив Бенуа Блан. Тем же утром он получил конверт с наличными от неизвестного и заказ на расследование смерти Харлана. Не нужно быть опытным следователем, чтобы понять, что все приукрашивают свои отношения с почившим главой семейства, но Блану достаётся настоящий подарок — медсестра покойного, которая физически не выносит ложь. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/211

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