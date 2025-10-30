Кинопоказ «Дом Монстр»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Три приятеля ДиДжей, Чёдер и Дженни обнаруживают, что соседний дом — самое настоящее чудовище. Никто из взрослых им не верит: мало ли, что выдумают дети. Поэтому когда начинаются неприятности, друзьям приходится самим противостоять этому монстру. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/158
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