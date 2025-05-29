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Кинопоказ документалки Bulgarian + обсуждение

Camper Bistro
Садовая улица, 62

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Уютный кинопоказ небольшого фильма, хорошая музыка, общение и обсуждение закулисных историй. Фильм Bulgarian от команды From Skill (объединение и международный фестиваль по брейк-дансу) рассказывает историю одного из лучших танцоров брейкинга – Bboy Slav. Режиссёром выступил Виталий Крабов. В ближайшие несколько лет фильм не выйдет в сеть. Так что это единственная возможность увидеть его одним из первых.

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