Уютный кинопоказ небольшого фильма, хорошая музыка, общение и обсуждение закулисных историй. Фильм Bulgarian от команды From Skill (объединение и международный фестиваль по брейк-дансу) рассказывает историю одного из лучших танцоров брейкинга – Bboy Slav. Режиссёром выступил Виталий Крабов. В ближайшие несколько лет фильм не выйдет в сеть. Так что это единственная возможность увидеть его одним из первых.