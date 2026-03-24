Кинопоказ «Дневник Бриджит Джонс»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Бриджит Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать её за сына соседей, скромника Марка, а Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым. Бронирование в ТГ
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