Кинопоказ «Дикие сердцем» (1990)
улица Некрасова, 48
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Месяц неповторимого и сюрреалистичного Дэвида Линча в винтажном баре. О фильме: Парень Сэйлор Рипли голыми руками убивает мужчину, напавшего на него с ножом. Отсидев без малого 2 года, Сейлор выходит из тюрьмы и воссоединяется с 20-летней возлюбленной Лулой. Вместе они отправляются на машине в сторону Нового Орлеана, но по их следу уже идут наёмные убийцы, нанятые матерью Лулы. Вход свободный. Бронь столов по телефону.
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