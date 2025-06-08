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Кинопоказ «Дикие сердцем» (1990)

Парадный подъезд
улица Некрасова, 48

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Месяц неповторимого и сюрреалистичного Дэвида Линча в винтажном баре. О фильме: Парень Сэйлор Рипли голыми руками убивает мужчину, напавшего на него с ножом. Отсидев без малого 2 года, Сейлор выходит из тюрьмы и воссоединяется с 20-летней возлюбленной Лулой. Вместе они отправляются на машине в сторону Нового Орлеана, но по их следу уже идут наёмные убийцы, нанятые матерью Лулы. Вход свободный. Бронь столов по телефону.

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