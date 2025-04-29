О фильме: Дантист Николас Озерански вёл спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и украл у своего босса десять миллионов долларов. А жена Николаса - Софи - решила сдать Джимми его бывшему боссу. Запись в тг – @camperbistro