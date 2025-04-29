Кинопоказ «Девять ярдов» (2000)
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Дантист Николас Озерански вёл спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и украл у своего босса десять миллионов долларов. А жена Николаса - Софи - решила сдать Джимми его бывшему боссу. Запись в тг – @camperbistro
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