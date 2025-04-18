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Кинопоказ «Человек, который спит» (1974)

Кадетская линия, 5к2Д

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полное отрешение, скрупулёзное описание постепенного ухода от людей и вещей в зону «риторических мест безразличия». Лектор: Вадим Биширов. Как найти место: https://vk.cc/cpxJ34

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