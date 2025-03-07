Кинопоказ «Чего хотят женщины» (2000)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Сексапильный Ник Маршал находится на пике карьеры в рекламном агентстве и рассчитывает на повышение, но его место занимает Дарси Макгуайр. Однажды с Ником происходит несчастный случай, после которого он начинает читать женские мысли. С помощью этого дара плейбой хочет вернуть утраченные позиции на работе, но вместо этого находит свою любовь. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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