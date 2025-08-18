Кинопоказ «Бунтарка»
набережная Чёрной речки, 5
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Кино
Еда
Про событие
О фильме: Год назад Хейли представляла свою страну в мировом турнире по спортивной гимнастике. Но в последний момент она отказалась от участия в чемпионате, лишив тем самым команду золотой медали. Хейли решила поставить крест на спортивной карьере и жить «нормальной жизнью подростка» — вламываться в окна домов богачей, ездить на скейте и тусоваться с сомнительными личностями. Вход: заказ по меню.
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