О фильме: Год назад Хейли представляла свою страну в мировом турнире по спортивной гимнастике. Но в последний момент она отказалась от участия в чемпионате, лишив тем самым команду золотой медали. Хейли решила поставить крест на спортивной карьере и жить «нормальной жизнью подростка» — вламываться в окна домов богачей, ездить на скейте и тусоваться с сомнительными личностями. Вход: заказ по меню.