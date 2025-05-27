О фильме: Герои Дэнни Зуко и Сэнди влюбляются, расстаются и вновь находят друг друга. В фильме показана Америка 1950-х годов, где ещё нет ни нефтяных кризисов, ни войны во Вьетнаме, ни панк-рока, преобладают длинные авто с открытым верхом, зализанные пресловутым бриолином причёски, а белые носки — вовсе не признак дурного вкуса. Всюду царит атмосфера безудержного оптимизма и благополучия. Что делать молодым людям в таких условиях? Петь, танцевать и любить! Запись в тг – @camperbistro