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  1. Санкт-Петербург
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Кинопоказ «Большой куш»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Фрэнки Четыре Пальца должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви, но, сделав ставку на подпольный боксёрский поединок, он попал в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг него и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксёра и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/303

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