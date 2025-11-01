О фильме: После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берёт верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых. Бронирование в ТГ