Кинопоказ «Битлджус Битлджус»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: После смерти отца Лидия со своей дочерью Астрид и мачехой Делией возвращаются в старый дом в городке Уинтер-Ривер. Когда Астрид обнаруживает на чердаке тот самый макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе — озорном и крайне неприятном призраке, чье имя ни в коем случае нельзя называть три раза. Но любопытство девочки берёт верх — она открывает портал в загробную жизнь. Битлджус начинает снова терроризировать всех живых. Бронирование в ТГ
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